Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 256 Tô Hiến Thành, Phường 15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Thực hiện các buổi livestream để quảng bá và bán sản phẩm.
- Tương tác và trả lời câu hỏi của khán giả trong suốt buổi livestream.
- Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo và hấp dẫn để thu hút người xem.
- Tối ưu hóa hiệu suất phiên livestream, lên kế hoạch, kịch bản cho phiên livestream
- Theo dõi và báo cáo kết quả các buổi livestream
- Làm mẫu ảnh, mẫu quay video phục vụ giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi, thông báo Chương trình live,...
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng và quản lý đơn hàng
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, diễn đạt từ ngữ trôi chảy
Kỹ năng giải quyết tình huống tốt
Ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng
Giọng nói rõ ràng, phát âm chuẩn
Tự tin tương tác với camera và khách hàng

Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 – 11tr/ tháng
Thưởng doanh thu tháng, quý, năm
BHXH full lương
Khám sức khoẻ định kỳ
Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 256 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM

