Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành
- Hồ Chí Minh:
- 256 Tô Hiến Thành, Phường 15,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Thực hiện các buổi livestream để quảng bá và bán sản phẩm.
- Tương tác và trả lời câu hỏi của khán giả trong suốt buổi livestream.
- Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo và hấp dẫn để thu hút người xem.
- Tối ưu hóa hiệu suất phiên livestream, lên kế hoạch, kịch bản cho phiên livestream
- Theo dõi và báo cáo kết quả các buổi livestream
- Làm mẫu ảnh, mẫu quay video phục vụ giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi, thông báo Chương trình live,...
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng và quản lý đơn hàng
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giải quyết tình huống tốt
Ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng
Giọng nói rõ ràng, phát âm chuẩn
Tự tin tương tác với camera và khách hàng
Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh thu tháng, quý, năm
BHXH full lương
Khám sức khoẻ định kỳ
Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn 24/24
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI