Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Hiệp Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

- Thực hiện các buổi livestream để quảng bá và bán sản phẩm.

- Tương tác và trả lời câu hỏi của khán giả trong suốt buổi livestream.

- Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo và hấp dẫn để thu hút người xem.

- Tối ưu hóa hiệu suất phiên livestream, lên kế hoạch, kịch bản cho phiên livestream

- Theo dõi và báo cáo kết quả các buổi livestream

- Làm mẫu ảnh, mẫu quay video phục vụ giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi, thông báo Chương trình live,...

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng và quản lý đơn hàng

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.