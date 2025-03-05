Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu Villa Mystery Hưng Thịnh, số 5 đường N2, P Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

- Nắm bắt ý chính của sản phẩm, đọc hiểu bộ câu hỏi có sẳn

- Thực hiện livestream theo ca đăng ký linh động

- Tư vấn, chốt đơn trên live các sản phẩm của công ty

- Tham gia quay clip review sản phẩm cùng đội nhóm Media.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm (Công ty có đội đào tạo chuyên nghiệp)

- Giọng nói chuẩn: Nam/ Bắc, rõ ràng

- Không ngại ống kính

- Đăng ký ca live linh động (ưu tiên)

Quyền Lợi

- Thu nhập tốt (Lương cơ bản 35.000đ/ giờ + 5%, thu nhập trung bình từ 8 - 25 triệu/ tháng)

- Thưởng lễ/ tết

- Được đào tạo và nâng cao kỹ năng

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Đồng nghiệp GenZ siêu dễ thương

- Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển

