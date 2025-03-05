Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu Villa Mystery Hưng Thịnh, số 5 đường N2, P Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Nắm bắt ý chính của sản phẩm, đọc hiểu bộ câu hỏi có sẳn
- Thực hiện livestream theo ca đăng ký linh động
- Tư vấn, chốt đơn trên live các sản phẩm của công ty
- Tham gia quay clip review sản phẩm cùng đội nhóm Media.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm (Công ty có đội đào tạo chuyên nghiệp)
- Giọng nói chuẩn: Nam/ Bắc, rõ ràng
- Không ngại ống kính
- Đăng ký ca live linh động (ưu tiên)

Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tốt (Lương cơ bản 35.000đ/ giờ + 5%, thu nhập trung bình từ 8 - 25 triệu/ tháng)
- Thưởng lễ/ tết
- Được đào tạo và nâng cao kỹ năng
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Đồng nghiệp GenZ siêu dễ thương
- Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Đường N2, Khu Biệt Thự Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

