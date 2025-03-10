Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH APD PHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 8 Triệu

Mức lương Đến 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu đô thị Vạn Phúc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm đến khách hàng qua hoạt động Sampling & Detailing.

Hỗ trợ triển khai các hoạt động Marketing tại khu vực phụ trách.

Hỗ trợ đội ngũ ETC khi cần.

Tham gia các chương trình tiếp thị và sự kiện.

Báo cáo công việc theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu bằng cấp, không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Nhanh nhẹn, năng động, có khả năng làm việc độc lập.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng là lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: UPTO 8 triệu đồng/tháng.

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm (tăng dần theo thâm niên), nghỉ lễ 11 ngày/năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước.

Các khoản phụ cấp khác theo chính sách của công ty.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

