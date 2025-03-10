Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH APD PHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 8 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH APD PHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 8 Triệu

CÔNG TY TNHH APD PHARMA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH APD PHARMA VIỆT NAM

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH APD PHARMA VIỆT NAM

Mức lương
Đến 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu đô thị Vạn Phúc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 8 Triệu

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm đến khách hàng qua hoạt động Sampling & Detailing.
Hỗ trợ triển khai các hoạt động Marketing tại khu vực phụ trách.
Hỗ trợ đội ngũ ETC khi cần.
Tham gia các chương trình tiếp thị và sự kiện.
Báo cáo công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp, không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Nhanh nhẹn, năng động, có khả năng làm việc độc lập.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH APD PHARMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: UPTO 8 triệu đồng/tháng.
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm (tăng dần theo thâm niên), nghỉ lễ 11 ngày/năm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước.
Các khoản phụ cấp khác theo chính sách của công ty.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH APD PHARMA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH APD PHARMA VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

