Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng

- Giám sát, đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng chăm sóc và điều trị của điều dưỡng và kỹ thuật viên tại bệnh viện.
- Tham mưu cho Trưởng phòng các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị tại bệnh viện.
- Lên kế hoạch triển khai các công tác giám sát tuân thủ quy trình kỹ thuật và chăm sóc của điều dưỡng, kỹ thuật viên.
- Tiến hành giám sát đánh giá tuân thủ quy trình kỹ thuật và chăm sóc theo kế hoạch.
- Theo dõi các chỉ số chất lượng đánh giá hoạt động chăm sóc và điều trị của điều dưỡng, kỹ thuật viên tại bệnh viện.
- Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh dựa trên các kết quả giám sát đánh giá và phân tích rủi ro trong chăm sóc người bệnh.
- Theo dõi các quy định, khuyến cáo về công tác chăm sóc và an toàn người bệnh.
- Phối hợp với điều dưỡng trưởng các khoa trong việc giám sát tuân thủ quy trình.
- Triển khai nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác chăm sóc và điều trị của điều dưỡng bệnh viện.
- Đề xuất giải pháp và xây dựng đề án cải tiến chất lượng nhằm triển khai giải pháp can thiệp nâng cao hiệu quả chỉ số chất lượng trong công tác chăm sóc và điều trị. Theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả của giải pháp trước và sau khi thực hiện
- Lên kế hoạch triển khai và thực hiện và phối hợp thực hiện các công việc khác đảm bảo và nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị của điều dưỡng, KTV tại bệnh viện.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam/Nữ.
- Tuổi: < 40 tuổi.
- Trình độ: tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.
- Chuyên ngành: Điều dưỡng, Quản trị bệnh viện hoặc ngành khác có liên quan.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong môi trường bệnh viện (Phòng Điều dưỡng).
- Tiếng Anh giao tiếp tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Chịu được áp lực công việc
- Tinh thần trách nhiệm và tính tuân thủ cao
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc cá nhân hiệu quả
- Khả năng phân tích, tổng hợp báo cáo
- Thực hành dựa vào bằng chứng (EBP)
- Có kiến thức về Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh.
- Mong muốn gắn bó lâu dài, góp phần vào sự phát triển cho tập thể bệnh viện S.I.S.

Quyền Lợi

- Làm việc theo giờ hành chính;

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 397, Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

