Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát, đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng chăm sóc và điều trị của điều dưỡng và kỹ thuật viên tại bệnh viện.

- Tham mưu cho Trưởng phòng các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị tại bệnh viện.

- Lên kế hoạch triển khai các công tác giám sát tuân thủ quy trình kỹ thuật và chăm sóc của điều dưỡng, kỹ thuật viên.

- Tiến hành giám sát đánh giá tuân thủ quy trình kỹ thuật và chăm sóc theo kế hoạch.

- Theo dõi các chỉ số chất lượng đánh giá hoạt động chăm sóc và điều trị của điều dưỡng, kỹ thuật viên tại bệnh viện.

- Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh dựa trên các kết quả giám sát đánh giá và phân tích rủi ro trong chăm sóc người bệnh.

- Theo dõi các quy định, khuyến cáo về công tác chăm sóc và an toàn người bệnh.

- Phối hợp với điều dưỡng trưởng các khoa trong việc giám sát tuân thủ quy trình.

- Triển khai nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác chăm sóc và điều trị của điều dưỡng bệnh viện.

- Đề xuất giải pháp và xây dựng đề án cải tiến chất lượng nhằm triển khai giải pháp can thiệp nâng cao hiệu quả chỉ số chất lượng trong công tác chăm sóc và điều trị. Theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả của giải pháp trước và sau khi thực hiện

- Lên kế hoạch triển khai và thực hiện và phối hợp thực hiện các công việc khác đảm bảo và nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị của điều dưỡng, KTV tại bệnh viện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ.

- Tuổi: < 40 tuổi.

- Trình độ: tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.

- Chuyên ngành: Điều dưỡng, Quản trị bệnh viện hoặc ngành khác có liên quan.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong môi trường bệnh viện (Phòng Điều dưỡng).

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng

- Chịu được áp lực công việc

- Tinh thần trách nhiệm và tính tuân thủ cao

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc cá nhân hiệu quả

- Khả năng phân tích, tổng hợp báo cáo

- Thực hành dựa vào bằng chứng (EBP)

- Có kiến thức về Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh.

- Mong muốn gắn bó lâu dài, góp phần vào sự phát triển cho tập thể bệnh viện S.I.S.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc theo giờ hành chính;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG

