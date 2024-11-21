Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 214 Hào Nam, Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp lấy mẫu cho bệnh nhân tại nhà / bệnh viện/ Phòng khám
Nắm bắt phản hồi của Khách hàng, PK tập hợp gửi cho trưởng nhóm
Làm các công việc khác khi có sự điều động từ quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xét nghiệm, điều dưỡng, Y sĩ....
Giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn, trung thực, tỉ mỉ, giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên Nam vì cần di chuyển bên ngoài nhiều
Tự túc phương tiện đi lại
Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng hoặc chứng chỉ tiêm truyền tại nhà.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm full lương
Du Lịch hàng năm
Phụ cấp xăng xe hàng tháng
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe hàng năm
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 02

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

