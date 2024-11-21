Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 214 Hào Nam, Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp lấy mẫu cho bệnh nhân tại nhà / bệnh viện/ Phòng khám

Nắm bắt phản hồi của Khách hàng, PK tập hợp gửi cho trưởng nhóm

Làm các công việc khác khi có sự điều động từ quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xét nghiệm, điều dưỡng, Y sĩ....

Giao tiếp tốt

Nhanh nhẹn, trung thực, tỉ mỉ, giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên Nam vì cần di chuyển bên ngoài nhiều

Tự túc phương tiện đi lại

Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng hoặc chứng chỉ tiêm truyền tại nhà.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm full lương

Du Lịch hàng năm

Phụ cấp xăng xe hàng tháng

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe hàng năm

Đào tạo

Tăng lương

Nghỉ phép năm

