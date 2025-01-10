Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH SHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 204 Võ Thành Trang, Phường 11, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai, tối ưu quảng cáo trên các nền tảng tìm kiếm và mạng xã hội (Google, Meta,..)

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, TikTok ,...)

Kiểm soát chi phí quảng cáo, đưa ra những đề xuất tối ưu hiệu quả để đạt được các mục tiêu kinh doanh, lợi nhuận.

Tham gia lập kế hoạch/brainstorm cùng team Marketing: Hỗ trợ trong các chiến dịch, dự án và đề xuất phương án triển khai digital phù hợp với mục tiêu chiến dịch.

Báo cáo và phân tích: Thực hiện báo cáo định kỳ (hàng tuần, tháng) về hiệu quả quảng cáo, tình hình kinh doanh và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn là người am hiểu sâu sắc về xu hướng và thuật toán của các nền tảng quảng cáo, đặc biệt là Google Ads, Meta Ads và Tiktok Ads,...

Bạn có kỹ năng diễn đạt tất tần tật những điều mình nghĩ, những ý mình muốn một cách rõ ràng mạch lạc, dễ hiểu.

Bạn luôn cập nhật xu hướng giới trẻ, có tinh thần học hỏi rõ rệt, luôn chủ động tìm giải pháp hoặc đáp án trước khi ra thắc mắc.

Bạn cũng là người chú ý đến từng chi tiết nhỏ, theo dõi chặt chẽ, tỉ mẩn, có niềm đam mê với ads và các con số.

Tại Công ty TNHH SHAT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đủ chế độ theo quy định của Nhà nước

Mua sản phẩm của Shondo với giá ưu đãi của Nhân viên

Thưởng doanh số theo mục tiêu kinh doanh và thưởng các ngày lễ , tết, sinh nhật...

Thưởng cuối năm

Chế độ thăm hỏi

Hoạt động nội bộ

Thiết bị làm việc

Team Building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SHAT

