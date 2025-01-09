Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 8 Triệu

Mức lương Đến 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30a - 38a Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 8 Triệu

• Quản lý website, cải tiến/ nâng cấp website của hãng

• Quản lý và phát triển các kênh truyền thông qua mạng xã hội của công ty: Facebook, Youtube, Zalo...

• Xây dựng các chiến lược, kế hoạch truyền thông và quảng cáo online cho thương hiệu theo từng giai đoạn.

• Thực hiện triển khai các hoạt động/ chiến dịch truyền thông và quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads...); kết nối doanh nghiệp với các nhóm khách hàng mục tiêu trên các nền tảng online, tăng lượng người yêu thích, theo dõi và tương tác trang fanpage; tăng lượng người truy cập và ở thời gian truy cập website, thu thập danh sách các khách hàng tiềm năng thông qua các chiến dịch truyền thông quảng cáo online.

• Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho website vn.toto.com hoặc một dự án trực tuyến: bao gồm nghiên cứu từ khóa, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, tối ưu hóa nội dung, xây dựng liên kết, quản lý sự xuất hiện trên mạng xã hội và thực hiện các biện pháp khác để cải thiện vị trí và hiệu suất của trang web trên các công cụ tìm kiếm như Google

• Quản lý và phát triển kênh E-commerce: xây dựng, theo dõi hoạt động và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình triển khai hoạt động, tổng hợp và làm báo cáo về kết quả hoạt động của kênh.

• Sáng tạo, tạọ lập và xây dựng nội dung truyền thông và quảng cáo online với các nhóm khách hàng mục tiêu dựa trên định hướng nội dung gốc.

• Thực hiện phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông và quảng cáo online và lập báo cáo theo yêu cầu cấp trên.

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về truyền thông, quảng cáo, marketing, báo chí, đối ngoại...

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông – Marketing;

• Có kiến thức chuyên môn tốt về digital marketing và từng triển khai các hoạt động marketing online (Google ads, Facebook Ads, ...).

• Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về SEO và Website

• Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về E-commerce.

• Tiếng Anh: giao tiếp tốt, thành thao 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết;

• Khả năng viết và khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và thấu hiểu/ thấu cảm.

• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;

• Kỹ năng báo cáo, phân tích dữ liệu tốt;

• Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word, Excel, Powerpoint)

• Kỹ năng tổ chức và Kỹ năng quản lý thời gian tốt;

• Khả năng xử lý tình huống tốt;

• Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, học hỏi nhanh, năng động, cởi mở và chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực bản thân.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ trợ cấp, phúc lợi, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.

• Nghỉ phép 12 ngày/ năm, đánh giá và xét duyệt nâng lương hàng năm theo năng lực của bản thân.

• Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển năng lực toàn diện với những chương trình đào tạo nội bộ, chương trình đào tạo bên ngoài.

• Cơ hội học hỏi và làm việc tại một công ty bán sỉ ngành bạc trang sức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy

