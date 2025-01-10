Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 219 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị và phát triển nội dung, tối ưu hóa hệ thống Website của công ty & các dự án website.
Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống mạng xã hội của công ty như Fanpage Facebook, Chatbot, Linkedin, Google.
Quản lý CRM và phân chia dữ liệu hotline khách hàng cho khối kinh đoanh, phối hợp với các phòng ban liên quan, bảo mật nội dung, hình ảnh của các Website, Fanpage công ty luôn được cập nhật mới.
Tìm kiếm chủ sở hữu và làm việc với các đối tác, Đại lý quảng cáo Google Adsword, GDN, Facebook Ads, SEO, DSP, Mobile Marketing. thực hiện các công việc về Digital Marketing cho công ty.
Hỗ trợ và phối hợp triển khai, theo dõi tối ưu kế hoạch Digital Marketing cho các dự án bất động sản của công ty đạt hiệu quả tốt nhất.
Phụ trách SEO & SEM, tăng thứ hạng trang web, lưu lượng truy cập cho các trang web ty, có kinh nghiệm tự triển khai quảng cáo Google Adsword, GDN, Facebook Ads, SMS Marketing, Đăng Tin VIP, Email Marketing. SEO.
Am hiểu và nắm bắt xu hướng Digital Marketing để tiếp cận hàng hóa, tốt nhất, Nghiên cứu các nền tảng Digital Marketing mới được khách hàng áp dụng vào công việc triển khai bán hàng cho công ty.
Thu thập, phân tích trường thông tin , thông tin về dự án sản xuất, thông tin về Digital Marketing của chương trình, Social Media của đối thủ cạnh tranh.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Economics, Foreign Trade, hoặc các nghành liên quan.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm.Có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực bất động sản là lợi thế.
Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo
Ngành nghề: Bất động sản, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Tiếp thị / Marketing
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Economics, Foreign Trade, hoặc các nghành liên quan.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm.Có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực bất động sản là lợi thế.
Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo

Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

