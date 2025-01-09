Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô B7, đường 19A Khu E
- Office Park
- Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Kiểm duyệt bài viết đối tác trên nền tảng Facebook, TikTok, Youtube.
Kiểm tra và bảo vệ bản quyền video trên nền tảng Facebook, TikTok.
Các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên/người mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông...
Cẩn trọng, kiến thức vững vàng về quy định bản quyền
Hiểu cơ bản hoặc có sử dụng nhiều công cụ social (FB, Tiktok, Youtube).
Biết excel, tin học văn phòng.
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt và đàm phán hiệu quả
Tiếng anh tốt là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập: 1.000.000 vnđ/ tháng
Được đào tạo và hướng dẫn công việc;
Được hỗ trợ mộc báo cáo thực tập;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
