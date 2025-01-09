Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B7, đường 19A Khu E - Office Park - Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Kiểm duyệt bài viết đối tác trên nền tảng Facebook, TikTok, Youtube.

Kiểm tra và bảo vệ bản quyền video trên nền tảng Facebook, TikTok.

Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên/người mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông...

Cẩn trọng, kiến thức vững vàng về quy định bản quyền

Hiểu cơ bản hoặc có sử dụng nhiều công cụ social (FB, Tiktok, Youtube).

Biết excel, tin học văn phòng.

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt và đàm phán hiệu quả

Tiếng anh tốt là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 1.000.000 vnđ/ tháng

Được đào tạo và hướng dẫn công việc;

Được hỗ trợ mộc báo cáo thực tập;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.