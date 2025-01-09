Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Vivi Ka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Vivi Ka
Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 175 Võ Văn Tần, P.5,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Sáng tạo/ biên tập/ edit nội dung, lên kịch bản video/clips trên các nền tảng Social media như Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube,...
Trực tiếp quay dựng video marketing.
Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng để đảm bảo đáp ứng thị hiếu của đối tượng khách hàng mục tiêu.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, sáng tạo, ham học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Ứng viên có khả năng quay dựng, biên tập, chỉnh sửa video/hình ảnh.
Ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm edit cơ bản về Video.
Có định hướng phát triển sâu trong lĩnh vực Marketing.
Tại Công Ty TNHH Vivi Ka Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên nghiệp
Lương thưởng tháng 13 theo thâm niên
Chế độ nghỉ lệ theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vivi Ka
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
