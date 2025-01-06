Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1B Trần Não, Phường An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Xây dựng kế hoạch marketing, triển khai, giám sát quản lý nội dung thương hiệu (bao gồm: viết, trình bày nội dung và ý tưởng hình ảnh) trên fanpage, website, TikTok

- Tìm hiểu và update xu hướng ngành du lịch, nghỉ dưỡng nhằm sáng tạo nội dung phù hợp với hành vi của người dùng.

- Sáng tạo thông điệp truyền thông, xây dựng kịch bản lời thoại, viết nội dung và biên tập các tài liệu, nội dung các ấn phẩm và tư liệu phục vụ cho truyền thông thương hiệu.

- Quản lý và kiểm duyệt nội dung trên các kênh truyền thông của công ty: Website, Fanpage, Youtube, Zalo, TikTok... nhằm đảm bảo tính chính xác về chuyên môn và pháp lý;

- Phối hợp với các team khác thuộc phòng ban MKT (thiết kế, edit video...) tạo ra sản phẩm thu hút người dùng.

- Nghiên cứu thị trường và đề xuất kế hoạch Marketing phù hợp;

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan Marketing, Truyền thông, Du lịch...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực về truyền thông du lịch nghỉ dưỡng.

Có hiểu biết chung về Marketing tổng thể: Lên kế hoạch, triển khai và phối hợp thực hiện.

Có khả năng đa nhiệm (Multitask) và tuân thủ đúng deadline.

Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc tốt, chịu được áp lực cao. Có thể đi công tác.

Thành thạo các kỹ năng office, công cụ online Marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 13 triệu VND

Thời gian thử việc: 2 tháng

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7

Tham gia BHXH/BHYT/ BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước sau xét duyệt nhân viên chính thức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại và trẻ trung, thân thiện.

Các chế độ khác theo Luật Lao Động và chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS

