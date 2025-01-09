Tuyển Digital Marketing Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với định hướng phát triển thương hiệu của bệnh viện

Đề xuất ý tưởng, lập kế hoạch chi tiết các chiến dịch truyền thông, bao gồm các chương trình khuyến mãi dịch vụ y tế, sự kiện cộng đồng và nâng cao nhận thức về sức khỏe

Sáng tạo nội dung chất lượng cao cho các kênh truyền thông (Website, Facebook, Zalo, Instagram, TikTok, YouTube, Email Marketing)

Biên tập, chỉnh sửa nội dung chuyên môn liên quan đến y tế và chăm sóc sức khỏe, đảm bảo thông tin chính xác, dễ hiểu và phù hợp với đối tượng mục tiêu

Phối hợp với đội ngũ thiết kế và quay dựng để sản xuất các tài liệu truyền thông như video, infographics, hình ảnh

Viết bài PR và thông cáo báo chí để giới thiệu các thành tựu, dịch vụ mới hoặc các chương trình đặc biệt của bệnh viện

Nghiên cứu từ khóa, xu hướng thị trường và hành vi khách hàng để định hướng nội dung phù hợp.

Báo cáo hiệu quả truyền thông qua Fanpage/ Zalo OA và đề xuất giải pháp can thiệp

Thực hiện bài truyền thông, hình ảnh cập nhật Website/ My Vinmec/ Doctor Info cho các bác sỹ mới

Phối hợp triển khai các sự kiện như hội thảo, tọa đàm sức khỏe, khám bệnh miễn phí

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing Content, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành y tế hoặc các tổ chức phi lợi nhuận

Kỹ năng viết lách chuyên nghiệp, sáng tạo và nhạy bén với các xu hướng nội dung

Am hiểu về cách truyền tải nội dung y tế phức tạp thành thông tin dễ hiểu

Thành thạo các công cụ quản lý và phân tích nội dung (Google Analytics, Meta Business Suite).

Kỹ năng sản xuất nội dung đa phương tiện (biết cơ bản về Photoshop, Canva hoặc các công cụ chỉnh sửa video là một lợi thế)

Tư duy sáng tạo, phân tích và giải quyết vấn đề

Chịu được áp lực công việc cao

Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park

