Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LANDMART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 573 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH LANDMART
Mức lương
Từ 573 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 756A Âu Cơ, Phường 14,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 573 Triệu
- Sáng tạo nội dung quảng bá dịch vụ, đăng tải và tương tác trên mạng xã hội.
- Chụp ảnh, quay video cơ bản để minh họa nội dung.
- Hỗ trợ tiếp đón khách hàng, ghi nhận và chuyển tiếp phản hồi.
Với Mức Lương Từ 573 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên (20-25 tuổi), yêu thích viết lách và sáng tạo nội dung.
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trách nhiệm cao.
- Ưu tiên ứng viên ở gần công ty.
Tại CÔNG TY TNHH LANDMART Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 25,000 VNĐ/giờ.
- Thưởng theo doanh thu tòa nhà và thưởng khi ký hợp đồng mới.
- Cơ hội thực hành Content Marketing, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANDMART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
