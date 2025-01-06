Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1B Trần Não, Phường An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hiểu rõ về kỹ thuật chạy Facebook AD, SEM, Tracking báo cáo số liệu tương tác, mức độ hiệu quả của Facebook AD, Google AD, SEM, và tối ưu cho từng kênh để báo cáo cho Ban Giám Đốc

- Xây dưng kế hoạch nội dung cho SEO website, hiểu về SEO là một lợi thế

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, đánh giá, xây dựng kế hoạch Digital Marketing, tổ chức triển khai công việc theo kế hoạch cho các khách hàng của Công ty;

- Xây dựng kế hoạch, quản lý nhân sự trong bộ phận, tổ chức thực hiện các công việc để phát triển lĩnh vực Digital Marketing của Công ty trên phạm vi toàn quốc. Phối hợp cùng các bộ phận khác phát triển kinh doanh trong lĩnh vực Digital, mang về doanh thu, lợi nhuận cho Công ty trong mảng Digital;

- Xây dựng và phát triển các nền tảng / hoạt động truyền thông Digital;

- Định hướng, phát triển nội dung, kiểm soát nội dung trên các kênh truyền thông kỹ thuật số;

- Lập kế hoạch phát triển, quản lý các Fanpage, Website , Các kênh TMĐT

- Lên kế hoạch và theo dõi hiệu suất các chiến dịch quảng cáo (Facebook, Google, Adnetwork,...) cho các Campain quảng cáo của Công Ty.

- Tham mưu cho Ban giám đốc các chiến lược phát triển về Digital Marketing cho khách hàng và Công ty;

- Kiểm soát chi phí các hoạt động Marketing Online theo ngân sách đã được phê duyệt;

- Thực hiện các công tác khác theo điều động, phân công của Giám đốc truyền thông và Ban lãnh đạo;

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng / đại học chuyên ngành Marketing, Đa phương tiện, Kinh doanh, công nghệ, các ngành có liên quan trực tiếp đến Digital Marketing...;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing;

- Hiểu rõ về Facebook AD, SEM. Hiểu biết về SEO là một lợi thế

- Thành thạo việc bán hàng, Marketing , quản lý các kênh Thương Mại Điện Tử: Tiki, Lazada, Shopee, Sendo.

- Có khả năng phân tích và nhìn nhận vấn đề sâu sắc;

- Sử dụng thành thạo MS Office, kỹ năng trình bày tốt;

- Sử dụng các công cụ photoshop và AI căn bản

- Thành tạo công cụ văn bản: Word, Excel, Powerpoint

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới;

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, teamwork tốt, năng động, khả năng thuyết trình giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có khả năng chịu sức ép công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12 - 15.000.000 VNĐ/ Tháng.

- Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BTTN, .....).

- Được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết để trở thành nhân viên chuyên nghiệp

- Chế độ khác: Sinh nhật, 12 ngày phép/năm, thưởng lễ tết...

- Nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS

