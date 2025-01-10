Tuyển Digital Marketing Thẩm mỹ viện Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing Thẩm mỹ viện Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Thẩm mỹ viện Linh Anh
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Thẩm mỹ viện Linh Anh

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Tìm nguyên liệu chạy Ads (content, hình ảnh, video)
• Phân tích, sửa lại nguyên liệu chạy Ads (nếu có)
• Xác định chiến thuật phù hợp (cách target vị trí, đối tượng mục tiêu,...)
• Xác định mức ngân sách cần chi tiêu và số lượng campaign tương ứng
• Đăng bài viết chạy Ads lên Fanpage
• Set up Campaign
• Seeding bài viết quảng cáo
• Quản lý và đo lường ngân sách từng chiến dịch
• Tối ưu chi phí và hiệu quả cho từng chiến dịch quảng cáo
• Theo dõi và đánh giá phản hồi từ khách hàng + đề ra giải pháp (nếu có)
• Thống kê chi phí, thống kê kết quả Ads (số tin nhắn, số điện thoại, data khách hàng...)
• Phân tích và nghiên cứu Ads của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp trên thị trường
• Lên phác thảo ý tưởng sơ bộ, hoàn thành ý tưởng và chuyển quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá, sửa lại ý tưởng (nếu có)
• Làm việc trực tiếp với bộ phận Media (biên tập viên) về kịch bản
• Thống nhất kịch bản và tiến hành chọn mẫu phù hợp với tiêu chí đặt ra
• Theo dõi tiến trình hoàn thành thành phẩm cuối cùng (video, hình ảnh) và đóng góp ý kiến
• Nhận KPIs từ quản lý, Review KPIs cá nhân

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam, nữ
• Độ tuổi: 22-30
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên về các ngành Marketing, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm chạy Ads các lĩnh vực spa, thẩm mỹ, thời trang, đồ gia dụng,...
• Tư duy/kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới, Có kỹ năng nghiên cứu, quản lý ngân sách, kỹ năng giải quyết vấn đề
• Có trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn học hỏi phát triển về Digital Marketing

Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập TB: 12.000.000 - 20.000.000/tháng
• Tham gia chế độ BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building
• Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết
• Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc
• Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thẩm mỹ viện Linh Anh

Thẩm mỹ viện Linh Anh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

