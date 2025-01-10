Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Thành phố Hồ Chí Minh
- 677/2a Đường Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI