Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thành phố Hồ Chí Minh

- 677/2a Đường Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 18/18 đường 54 KP2, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

