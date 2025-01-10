Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Smart Pro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cao thắng, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ và phối hợp cùng team trong việc thực hiện các chiến dịch marketing trên các kênh: báo chí, FB, YT, TT, Website...

- Lên kế hoạch, sáng tạo, thực hiện, viết và theo dõi những nội dung online: báo chí, fanpages, kịch bản TikTok, kịch bản Youtube, kịch bản Seeding...

- Xem xét và phân tích các key metrics của content creators/influencers và đóng góp vào chiến lược marketing của từng dự án.

- Quản lý các channels mỗi ngày, thực hiện các sự kiện và hoạt động nhằm đảm bảo tương tác ổn định của các channels.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp, hoặc sinh viên năm cuối ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế và các ngành có liên quan.

– Chăm chỉ, chủ động, trách nhiệm với công việc và mục tiêu được giao;

– Nắm bắt thông tin nhanh, tư duy nhanh nhạy & ham học hỏi;

– Có hiểu biết về hoạt động PR, bắt trend tốt. Am hiểumarketing online

– Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Anh.

Tại Công ty TNHH Smart Pro Thì Được Hưởng Những Gì

– Có hỗ trợ lương.

– Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, dân chủ, tôn trọng ý kiến cá nhân và teamwork cao

– Được đào tạo phát triển các kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm

– Sếp luôn đồng hành, hỗ trợ, chỉ dẫn & gợi mở trong mọi công việc. Đồng nghiệp chân thành, luôn nhiệt tình hỗ trợ & không biết drama là gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Pro

