Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 10 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết kế ấn phẩm truyền thông (hình ảnh, brochure, banner, infographics...) phục vụ cho các hoạt động quảng bá dự án và thương hiệu.
Dựng video giới thiệu dự án, clip viral, video social ngắn phù hợp với từng nền tảng (Facebook, TikTok, YouTube...).
Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch Digital Marketing đa nền tảng.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên từng làm trong ngành bất động sản chuyên đất nền
Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai thực tế các chiến dịch quảng cáo Facebook, Google, TikTok...
Tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 12.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng (theo năng lực & kinh nghiệm).
Hoa hồng hiệu quả: 0,25% – 0,5% trên tổng doanh thu sàn (tuỳ theo quy mô và hiệu quả chiến dịch).
Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước sau khi ký HĐLĐ chính thức.
Hoa hồng hiệu quả: 0,25% – 0,5% trên tổng doanh thu sàn (tuỳ theo quy mô và hiệu quả chiến dịch).
Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước sau khi ký HĐLĐ chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
