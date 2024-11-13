Tuyển Digital Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/B3 Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Đề xuất ý tưởng phát triển thương hiệu tuyển dụng trên các kênh truyền thông, website, mạng xã hội dựa trên EVP của Công ty;

Quản lý, sáng tạo nội dung, hình ảnh và vận hành các kênh tuyển dụng để truyền thông thương hiệu của Công ty trên các nền tảng: Facebook, Linkedin, Tiktok, ...;

Lên kế hoạch tổ chức các chiến dịch truyền thông thương hiệu tuyển dụng để nhằm thu hút ứng viên tiềm năng;

Quản lý và thực hiện và chịu trách nhiệm về các hình ảnh thiết kế liên quan thương hiệu tuyển dụng và một số hình ảnh về truyền thông nội bộ liên quan;

Báo cáo các hoạt động phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng đã thực hiện và đề xuất những phương án hoặc hành động phù hợp;

Các công việc khác: các công việc khác được phân công bởi Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Truyền Thông,...hoặc các ngành liên quan;

Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ chuyên môn (Excel, Canva, Capcut,...);

Có khả năng thiết kế là lợi thế;

Am hiểu về Marketing, Truyền thông tích hợp, Truyền thông tuyển dụng;

Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ luật, sẵn sàng học hỏi...;

Kỹ năng quản lý công việc và thời gian, Kỹ năng đàm phán.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

Được xem xét tăng lương hàng năm;

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe cá nhân toàn diện;

Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);

Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);

Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);

Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);

Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh;

Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;

Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;

Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;

Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh);

Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin