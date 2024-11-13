Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH TTD ECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và quản lý các chiến dịch quảng cáo chuyển đổi tại thị trường US,EU... trên nền tảng Facebook và TikTok.

Nghiên cứu và phân tích đối tượng mục tiêu, hành vi người dùng để xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả.

Tạo và tối ưu hóa các loại hình quảng cáo đa dạng (video, hình ảnh, carousel, collection...) để đạt được mục tiêu của từng chiến dịch.

Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, báo cáo kết quả và đề xuất các phương án cải thiện.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo, mới mẻ để tăng tương tác và chuyển đổi khách hàng.

Cập nhật liên tục các xu hướng, thuật toán mới của Facebook và TikTok để tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo các chiến dịch quảng cáo được triển khai trơn tru.

Lập báo cáo, xây dựng Dashboard để theo dõi tổng quan hiệu quả chi tiêu ads.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Ngoại Thương, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên ứng viên có từ 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo Facebook và TikTok, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, Open cho Fresher.

Nắm vững các công cụ quảng cáo của Facebook và TikTok (Ads Manager, Business Suite...).

Có khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và đưa ra các quyết định dựa trên số liệu.

Có tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và trình bày ý tưởng.

Am hiểu về các công cụ Marketing khác (Google Analytics, Google Tag Manager...) là một lợi thế.

Thành thạo công cụ google sheet

Tại Công ty TNHH TTD ECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: up to 15 triệu/tháng.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Lương tháng 13, thưởng KPI, thưởng kinh doanh, thưởng các dịp lễ tết trong năm.

Tăng lương định kỳ theo năng lực, định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài

Được training kiến thức, kỹ năng làm việc chuyên môn.

Được trang bị thiết bị hiện đại để làm việc như máy tính, laptop,...

Du lịch thường niên cùng công ty, coffee break hàng tuần, đồ ăn nhẹ/nước uống miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TTD ECOM

