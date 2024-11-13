Tuyển Digital Marketing Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mona Media
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Mona Media

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Mona Media

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Trực tiếp tham gia nghiên cứu từ khóa, đề ra kế hoạch content cho Website.
Thực chiến xây dựng content cho Website.
Tham gia quản lý đội ngũ CTV Content.
Thực hiện các công việc SEO cho website bao gồm: Content, Tối ưu Onpage, Offpage, Audit, Entity,...
Được tham gia trực tiếp vào các dự án SEO của công ty / SEO khách hàng theo phân công của Leader.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không quá cầu kỳ về chuyên môn
Dù bạn là người mới, SEO Fresher, bạn vẫn sẽ được đào đạo từ đầu
Nếu bạn có kinh nghiệm, quá tuyệt vời, đây là điểm cộng của bạn nhé
Các công cụ, tool phục vụ cho công việc như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, Semrush,... cũng sẽ được hướng dẫn cụ thể cho bạn nha

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Luôn được hướng dẫn tư duy Logic nghiệp vụ
Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10%
Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13, Tham gia BHXH, Team building
Các buổi training chuyên sâu kỹ thuật/ kỹ năng mềm định kỳ• Các giải thể thao điện tử định kỳ
Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần
Team Building tối thiểu 1 lần/năm
Làm việc tại một môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ
Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn
Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần
Leader luôn tạo điều kiện học hỏi và phát triển thông qua các buổi Seminar, giúp nâng cao tay nghề, tư duy làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mona Media

Mona Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

