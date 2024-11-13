Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 255 Bình Long, Bình Hưng Hòa A (Lầu 2 Tòa nhà BĐS Tám Sánh), Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch chiến lược mạng xã hội
Xây dựng và thực hiện chiến lược nội dung cho các kênh mạng xã hội trên Facebook, Instagram, TikTok,... phù hợp với mục tiêu kinh doanh, truyền thông và marketing ttheo từng giai đoạn.
Xác định mục tiêu và lên lịch đăng bài, đảm bảo tính nhất quán và gắn kết của thương hiệu trên các nền tảng.
Lên kế hoạch làm việc với các Koc/KOLs/UGC...khi cần để tối ưu hóa truyền thông và hiệu quả content
Sáng tạo và quản lý nội dung
Tự phát triển nội dung bài viết phù hợp với phong cách và thông điệp của thương hiệu - sản phẩm - bộ sưu tập.
Đảm bảo nội dung order hình ảnh,video,... đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, tính sáng tạo và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu và chiến dịch đang triển khai.
Theo dõi các xu hướng trên mạng xã hội để cập nhật và điều chỉnh nội dung cho phù hợp với tệp khách hàng, phân khúc và phong cách của công ty
Tối ưu hóa chiến dịch và phân tích dữ liệu
Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu quả của các trang mạng xã hội như lưu lượng truy cập, tương tác, lượng người theo dõi, tỷ lệ chuyển đổi - chi phí mess và tỉ lệ hiệu quả của các camp hoạt động từ đó đề xuất cải tiến cho Digital Marketing Spec.
tỷ lệ chuyển đổi - chi phí mess và tỉ lệ hiệu quả của các camp hoạt động
Báo cáo hiệu quả chiến dịch, đảm bảo chiến lược được điều chỉnh để đạt hiệu quả cao nhất.
Lập báo cáo theo dõi ngân sách triển khai để liên tục tối ưu chi phí
Phối hợp với các bộ phận khác
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận Thiết kế, Sản xuất và các vị trí Freelancer để đảm bảo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội nhất quán với thông điệp của thương hiệu.
Hỗ trợ lên ý tưởng và thực hiện cùng bộ phận sản xuất hình ảnh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mạng xã hội hoặc truyền thông.
Hiểu biết sâu về các nền tảng mạng xã hội, bao gồm thuật toán, đặc điểm người dùng và các xu hướng thịnh hành.
Kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo nội dung,thẩm mỹ phù hợp thương hiệu và kỹ năng thiết kế,quay,chụp bằng điện thoại và các công cụ cơ bản là một lợi thế.
Kỹ năng lập báo cáo rõ ràng, chi tiết các đầu mục triển khai - hiệu quả - ngân sách và đề xuất cải thiện theo từng tháng
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban khác, kỹ năng giao tiếp tốt và quản lý thời gian hiệu quả.
Trình độ: Trung cấp trở lên
FREELANCER: Ưu tiên làm việc cùng các Freelancer có sự kết nối ngắn hạn/dài hạn phục vụ cho các đầu việc như sản xuất hình ảnh/video/content/Pr booking/... để đạt được hiệu quả trong chiến dịch. Manager sẽ trực tiếp tìm kiếm - đề xuất và làm việc cùng các Freelancer hợp tác.

Tại HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, cơ hội tham gia vào các dự án sáng tạo.
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội.
Chế độ lương: Lương cơ bản + Lương KPI + Thưởng % doanh thu
Hình thức: Thỏa thuận theo năng lực, khối lượng công việc và thời gian làm việc
Review lương định kì hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION

HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 255 Bình Long, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

