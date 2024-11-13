Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Bình Long, Bình Hưng Hòa A (Lầu 2 Tòa nhà BĐS Tám Sánh), Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch chiến lược mạng xã hội

Xây dựng và thực hiện chiến lược nội dung cho các kênh mạng xã hội trên Facebook, Instagram, TikTok,... phù hợp với mục tiêu kinh doanh, truyền thông và marketing ttheo từng giai đoạn.

Xác định mục tiêu và lên lịch đăng bài, đảm bảo tính nhất quán và gắn kết của thương hiệu trên các nền tảng.

Lên kế hoạch làm việc với các Koc/KOLs/UGC...khi cần để tối ưu hóa truyền thông và hiệu quả content

Sáng tạo và quản lý nội dung

Tự phát triển nội dung bài viết phù hợp với phong cách và thông điệp của thương hiệu - sản phẩm - bộ sưu tập.

Đảm bảo nội dung order hình ảnh,video,... đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, tính sáng tạo và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu và chiến dịch đang triển khai.

Theo dõi các xu hướng trên mạng xã hội để cập nhật và điều chỉnh nội dung cho phù hợp với tệp khách hàng, phân khúc và phong cách của công ty

Tối ưu hóa chiến dịch và phân tích dữ liệu

Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu quả của các trang mạng xã hội như lưu lượng truy cập, tương tác, lượng người theo dõi, tỷ lệ chuyển đổi - chi phí mess và tỉ lệ hiệu quả của các camp hoạt động từ đó đề xuất cải tiến cho Digital Marketing Spec.

Báo cáo hiệu quả chiến dịch, đảm bảo chiến lược được điều chỉnh để đạt hiệu quả cao nhất.

Lập báo cáo theo dõi ngân sách triển khai để liên tục tối ưu chi phí

Phối hợp với các bộ phận khác

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận Thiết kế, Sản xuất và các vị trí Freelancer để đảm bảo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội nhất quán với thông điệp của thương hiệu.

Hỗ trợ lên ý tưởng và thực hiện cùng bộ phận sản xuất hình ảnh

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mạng xã hội hoặc truyền thông.

Hiểu biết sâu về các nền tảng mạng xã hội, bao gồm thuật toán, đặc điểm người dùng và các xu hướng thịnh hành.

Kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo nội dung,thẩm mỹ phù hợp thương hiệu và kỹ năng thiết kế,quay,chụp bằng điện thoại và các công cụ cơ bản là một lợi thế.

Kỹ năng lập báo cáo rõ ràng, chi tiết các đầu mục triển khai - hiệu quả - ngân sách và đề xuất cải thiện theo từng tháng

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban khác, kỹ năng giao tiếp tốt và quản lý thời gian hiệu quả.

Trình độ: Trung cấp trở lên

FREELANCER: Ưu tiên làm việc cùng các Freelancer có sự kết nối ngắn hạn/dài hạn phục vụ cho các đầu việc như sản xuất hình ảnh/video/content/Pr booking/... để đạt được hiệu quả trong chiến dịch. Manager sẽ trực tiếp tìm kiếm - đề xuất và làm việc cùng các Freelancer hợp tác.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội tham gia vào các dự án sáng tạo.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội.

Chế độ lương: Lương cơ bản + Lương KPI + Thưởng % doanh thu

Hình thức: Thỏa thuận theo năng lực, khối lượng công việc và thời gian làm việc

Review lương định kì hàng năm

