Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: tòa nhà ASUVA, TT Thanh Xuân Bắc , Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Lên kế hoạch và thực hiện setup chiến dịch chạy quảng cáo Conversion và Messenger và giám sát về hiệu quả, chi phí chiến dịch trên các kênh Facebook, Google Search, Tiktok, Youtube, Zalo....

Thiết kế Landing Page quảng bá sản phẩm của công ty

Sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản media, mô tả ấn phẩm truyền thông phục vụ cho quảng cáo tìm kiếm khách hàng

Đề xuất thử nghiệm hình thức Marketing mới, kênh mới nhằm đạt KPI

Phối hợp với team và phòng ban khác để triển khai các chiến dịch Marketing theo từng giai đoạn

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 8h30 - 17h30)

Đã tham gia các ngành liên quan: TPCN loại vpcs; dược/mỹ phẩm; Agency xử lý/cho thuê nguyên liệu ads các ngành vpcs...

Đã có kinh nghiệm chạy thị trường Asean

Biết chạy ít nhất Facebook ads, tiktok ads

Biết làm ladipage

Sử dụng được công cụ chỉnh sửa video/hình ảnh cơ bản

Biết tracking số liệu

Ngân sách đã từng chạy trên 15tr/ngày

Giới tính: Không yêu cầu

Độ tuổi: 21-dưới 30

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, hoặc có các chứng chỉ đào tạo Digital MKT từ các tổ chức.

Có kinh nghiệm lĩnh vực quảng cáo: 01 năm (Ưu tiên tpcn, mỹ phẩm, làm đẹp)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7.000.000 - 10.000.000 đồng + Hoa hồng + Thưởng

- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần

- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)

- Được thưởng lễ tết, sinh nhật

- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật

- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty

- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh

- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...

- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

