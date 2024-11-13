Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
- Hồ Chí Minh: tòa nhà ASUVA, TT Thanh Xuân Bắc , Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên kế hoạch và thực hiện setup chiến dịch chạy quảng cáo Conversion và Messenger và giám sát về hiệu quả, chi phí chiến dịch trên các kênh Facebook, Google Search, Tiktok, Youtube, Zalo....
Thiết kế Landing Page quảng bá sản phẩm của công ty
Sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản media, mô tả ấn phẩm truyền thông phục vụ cho quảng cáo tìm kiếm khách hàng
Đề xuất thử nghiệm hình thức Marketing mới, kênh mới nhằm đạt KPI
Phối hợp với team và phòng ban khác để triển khai các chiến dịch Marketing theo từng giai đoạn
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 8h30 - 17h30)
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm chạy thị trường Asean
Biết chạy ít nhất Facebook ads, tiktok ads
Biết làm ladipage
Sử dụng được công cụ chỉnh sửa video/hình ảnh cơ bản
Biết tracking số liệu
Ngân sách đã từng chạy trên 15tr/ngày
Giới tính: Không yêu cầu
Độ tuổi: 21-dưới 30
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, hoặc có các chứng chỉ đào tạo Digital MKT từ các tổ chức.
Có kinh nghiệm lĩnh vực quảng cáo: 01 năm (Ưu tiên tpcn, mỹ phẩm, làm đẹp)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần
- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)
- Được thưởng lễ tết, sinh nhật
- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật
- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty
- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh
- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...
- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
