Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 574 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Chuyên viên Marketing tại TOP 10 đại lý xe máy Honda lớn nhất Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm phát triển và triển khai các chiến lược marketing nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng. Bạn sẽ làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo và có cơ hội tiếp xúc với nhiều dự án thú vị của tổ chức. Địa điểm làm việc tại văn phòng Sài Gòn hoặc Bình Dương

Nhiệm vụ chính:

1. Nghiên cứu thị trường & Xây dựng chiến lược marketing::

- Phân tích xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng để đưa ra các chiến lược phù hợp.

- Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

- Phát triển kế hoạch marketing hàng năm, bao gồm các chương trình khuyến mãi, sự kiện và quảng cáo.

- Tạo nội dung truyền thông hấp dẫn cho các kênh truyền thông xã hội, website và các tài liệu quảng cáo.

- Phụ trách lên kế hoạch và triển khai nội dung cho marketing nội bộ và thương mại nhằm đảm bảo thông điệp nhất quán và hiệu quả.

2. Quản lý các chiến dịch quảng cáo & Tổ chức sự kiện

- Thực hiện và giám sát các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến.

- Phân tích hiệu quả của các chiến dịch và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

- Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm, khuyến mãi và các hoạt động tương tác với khách hàng.

- Hợp tác với các đối tác để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công.

3. Quản lý mối quan hệ với khách hàng:

- Tham gia xây dựng kịch bản chăm sóc khách hàng và giao tiếp với khách hàng từ quảng cáo và các kênh truyền thông số.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng thông qua các chương trình chăm sóc khách hàng.

- Thu thập phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ và sản phẩm.

4. Thương mại điện tử:

- Tham gia phát triển các kênh bán hàng trực tuyến và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

- Xây dựng chiến lược nội dung và quản lý hình ảnh cho các kênh thương mại điện tử của công ty. Chăm sóc giải đáp khách hàng trên các kênh thưogn mại điện tử

5. Báo cáo và phân tích:

- Theo dõi và báo cáo kết quả các hoạt động marketing định kỳ.

- Đề xuất các cải tiến dựa trên dữ liệu phân tích.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên trong ngành xe máy / ô tô hoặc tiêu dùng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, sáng tạo và nhạy bén với xu hướng thị trường.

Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch chiến lược.

Kỹ năng về thương mại điện tử là một lợi thế.

Kỹ năng làm việc nhóm với áp lực cao.

Hướng tới xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tích cực và hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các công cụ marketing trực tuyến và truyền thông xã hội.

Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng hấp dẫn.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức ngành.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Nếu bạn đam mê marketing và muốn trở thành một phần của đại lý Honda hàng đầu tại Việt Nam, hãy gửi CV của bạn ngay hôm nay!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin