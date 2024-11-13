Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 34 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Quản lý và tăng traffic cho hệ thống kênh truyền thông trên nền tảng mạng xã hội (Youtube, Tiktok, Facebook..).

- Quản lý và tăng traffic cho hệ thông báo điện tử, trang thông tin điện từ tổng hợp của công ty.

- Tạo các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Digital.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm vững các kỹ thuật về Digital MKT.

- Có khả năng tối ưu hoá các nội dung trên Digital.

- Có khả năng tổ chức và phân loại các nội dung trên Digital.

- Có khả năng về SEO, chạy ADS và xử lý các sự cố về quảng cáo trên nền tảng Digital.

- Có kinh nghiệm tối thiếu 3 năm làm trưởng phòng Digital MKT hoặc các vị trí tương đương.

- Năng động, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).

- Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

- Được review lương 6 tháng/lần.

- Có cơ hội thể hiện tối đa năng lực bản thân.

- Mức lương: 25.000.000 – 40.000.000 (Thoả thuận tuỳ theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

