Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 34 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Quản lý và tăng traffic cho hệ thống kênh truyền thông trên nền tảng mạng xã hội (Youtube, Tiktok, Facebook..).
- Quản lý và tăng traffic cho hệ thông báo điện tử, trang thông tin điện từ tổng hợp của công ty.
- Tạo các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Digital.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm vững các kỹ thuật về Digital MKT.
- Có khả năng tối ưu hoá các nội dung trên Digital.
- Có khả năng tổ chức và phân loại các nội dung trên Digital.
- Có khả năng về SEO, chạy ADS và xử lý các sự cố về quảng cáo trên nền tảng Digital.
- Có kinh nghiệm tối thiếu 3 năm làm trưởng phòng Digital MKT hoặc các vị trí tương đương.
- Năng động, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).
- Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...
- Được review lương 6 tháng/lần.
- Có cơ hội thể hiện tối đa năng lực bản thân.
- Mức lương: 25.000.000 – 40.000.000 (Thoả thuận tuỳ theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Số 39 đường 37, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, HCM Văn phòng đại diện: Số 34, N07A, KĐTM Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

