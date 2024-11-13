Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO NEWFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO NEWFARM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO NEWFARM

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO NEWFARM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng tại 124, đường số 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Nghiên cứu thị trường, đưa ra chiến lược quảng bá sản phẩm trực tiếp và Online.
+ Quản lý các kênh truyền thông (Facebook, Zalo, Website, Tiktok, Youtube ...)
+ Lên kịch bản, gặp gỡ khách hàng để thu thập tư liệu (Video, hình ảnh), sản xuất nội dung truyền thông sản phẩm
+ Lên ý tưởng biên tập, xây dựng hình ảnh, video liên quan đến sản phẩm để giới thiệu đến khách hàng thông qua các kênh truyền thông.
+ Thực hiện các công việc do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.
+ Hiểu biết về cách thức hoạt động của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok,...
+ Giao tiếp tốt;
+ Kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, video tốt.
+ Có tư duy sáng tạo nội dung.
+ Kỹ năng xây dựng, tổ chức, quản lý các kênh truyền thông online.
+ Có khả năng sắp xếp thời gian, nhạy bén và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO NEWFARM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương thưởng theo năng lực và chính sách của công ty.
+ Môi trường làm việc thân thiện, năng động và cùng giúp nhau phát triển.
+ Hưởng chế độ BHXH theo luật lao động khi trở thành nhân viên chính thức.
+ Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
+ Nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO NEWFARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO NEWFARM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO NEWFARM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 17-19 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận ,3 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

