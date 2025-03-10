Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG BILUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5 toà Newskyline Văn Quán,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tiếp nhận công việc từ TBP, BGĐ lập kế hoạch hoạt động theo Tuần/Tháng/Quý

- Thực hiện các hoạt động quảng cáo Online theo kế hoạch đã được phê duyệt

- Quản lí nội dung truyền thông Fanpage, Website, Youtube

- Quản lí Comment, Feedback, xử lí những Comment tiêu cực ;

- Quản lí hệ thống tài khoản quảng cáo, quản lí dòng tiền, đảm bảo tính liên tục của quảng cáo Facebook ADS;

- Theo dõi, đánh giá, chịu trách nhiệm về Hiệu quả quảng cáo;

- Báo cáo Hiệu quả, chi phí...theo Ngày/Tháng/Quý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 1 năm chạy ads với ngân sách từ 200tr/tháng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng thời trang chạy chuyển đổi và mess)

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, thương mại điện tử,...

Yêu cầu khác:

- Am hiểu về Digital Marketing: Website, Mạng xã hội, các hình thức quảng cáo trực tuyến

- Có kỹ năng triển khai các chiến dịch và chiến thuật quảng cáo Facebook, quảng cáo Google

- Tư duy hình ảnh, tư duy nội dung nhanh nhạy nhạy

- Khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

- Sáng tạo và thực thi kế hoạch tốt

- Tự học hỏi công nghệ mới

- Giải quyết vấn đề nhanh.

- Trung thực thật thật, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG BILUXURY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ Lương cứng + % doanh số (Thỏa thuận theo năng lực)

– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...

– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.

– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...

– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.

– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG BILUXURY

