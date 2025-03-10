Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG BILUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG BILUXURY
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG BILUXURY

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 5 toà Newskyline Văn Quán,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tiếp nhận công việc từ TBP, BGĐ lập kế hoạch hoạt động theo Tuần/Tháng/Quý
- Thực hiện các hoạt động quảng cáo Online theo kế hoạch đã được phê duyệt
- Quản lí nội dung truyền thông Fanpage, Website, Youtube
- Quản lí Comment, Feedback, xử lí những Comment tiêu cực ;
- Quản lí hệ thống tài khoản quảng cáo, quản lí dòng tiền, đảm bảo tính liên tục của quảng cáo Facebook ADS;
- Theo dõi, đánh giá, chịu trách nhiệm về Hiệu quả quảng cáo;
- Báo cáo Hiệu quả, chi phí...theo Ngày/Tháng/Quý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 1 năm chạy ads với ngân sách từ 200tr/tháng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng thời trang chạy chuyển đổi và mess)
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, thương mại điện tử,...
Yêu cầu khác:
- Am hiểu về Digital Marketing: Website, Mạng xã hội, các hình thức quảng cáo trực tuyến
- Có kỹ năng triển khai các chiến dịch và chiến thuật quảng cáo Facebook, quảng cáo Google
- Tư duy hình ảnh, tư duy nội dung nhanh nhạy nhạy
- Khả năng làm việc độc lập, theo nhóm
- Sáng tạo và thực thi kế hoạch tốt
- Tự học hỏi công nghệ mới
- Giải quyết vấn đề nhanh.
- Trung thực thật thật, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG BILUXURY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ Lương cứng + % doanh số (Thỏa thuận theo năng lực)
– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG BILUXURY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

