Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam

Mức lương
14 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 47A Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 19 Triệu

-Nghiên cứu thị trường xác định mục tiêu và định vị thương hiệu nhằm đưa ra những kế hoạch marketing phù hợp.
-Phân tích hiệu quả hoạt động của khu vực dựa trên hệ thống báo cáo (4P, đối thủ cạnh tranh, ...)
-Phối hợp cùng team Brand để phát triển các chiến dịch Marketing nhằm mở rộng kênh phân phối (trưng bày sản phẩm, POSM, ...)
-Kiểm soát việc thực hiện chương trình khuyến mãi của Cửa hàng và sales nhằm đảm bảo thông tin/hình ảnh được thực hiện đúng với tiêu chí Công ty đưa ra
-Xem xét và phân tích báo cáo bán hàng hàng ngày, báo cáo ROA.
-Theo dõi hàng ngày hiệu quả các chương trình marketing trong khu vực.
-Kiểm tra độ phủ của sản phẩm

Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nhiệt tình, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc
-Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
-Tốt nghiệp Đại học, có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
-Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 14.000.000đ -19.000.000đ
-Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN,....
-Đầy đủ các chế độ thưởng lễ, thưởng Tết, du lịch theo cơ chế công ty
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
-Sẽ được hướng dẫn, tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 68, Đường Phạm Ngọc Thảo, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

