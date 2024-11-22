Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu

Mức lương 14 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 47A Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 19 Triệu

-Nghiên cứu thị trường xác định mục tiêu và định vị thương hiệu nhằm đưa ra những kế hoạch marketing phù hợp.

-Phân tích hiệu quả hoạt động của khu vực dựa trên hệ thống báo cáo (4P, đối thủ cạnh tranh, ...)

-Phối hợp cùng team Brand để phát triển các chiến dịch Marketing nhằm mở rộng kênh phân phối (trưng bày sản phẩm, POSM, ...)

-Kiểm soát việc thực hiện chương trình khuyến mãi của Cửa hàng và sales nhằm đảm bảo thông tin/hình ảnh được thực hiện đúng với tiêu chí Công ty đưa ra

-Xem xét và phân tích báo cáo bán hàng hàng ngày, báo cáo ROA.

-Theo dõi hàng ngày hiệu quả các chương trình marketing trong khu vực.

-Kiểm tra độ phủ của sản phẩm

Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nhiệt tình, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc

-Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

-Tốt nghiệp Đại học, có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

-Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 14.000.000đ -19.000.000đ

-Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN,....

-Đầy đủ các chế độ thưởng lễ, thưởng Tết, du lịch theo cơ chế công ty

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

-Sẽ được hướng dẫn, tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam

