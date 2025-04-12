Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số B - TT01 - 51 - 53 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch & triển khai chạy quảng cáo trực tuyến (FB Ads/Google Ads/Zalo Ads/TikTok Ads...).

Xây dựng, tối ưu hoá và mở rộng các kênh chuyển đổi khách hàng, bao gồm Blogs, Landing Pages, Email Marketing, Automation marketing, Ai Callbot

Theo dõi và tối ưu nội dung, chiến dịch, kênh nhằm đáp ứng các mục tiêu về số lượng, conversion, ROI.

Quản lý ngân sách và chịu trách nhiệm thực hiện KPI chạy số.

Lập báo cáo định kỳ theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo điều phối của trưởng phòng.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ từ tuổi 25 trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực digital marketing; trực tiếp quản lý, đề xuất và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo (không qua agency) với ngân sách tối thiểu từ 500.000.000đ/tháng trở lên

Thành thạo các công cụ và nền tảng Digital marketing khác nhau.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

Có tư duy phân tích người dùng, đối thủ, thị trường; khả năng sáng tạo nội dung đa dạng; Có tư duy thẩm mỹ tốt, có kỹ năng cơ bản sử dụng phần mềm đồ họa là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18.000.000 - 22.000.000đ/tháng + Thưởng. Lương gross

Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Lao động: bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết,...

Được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Môi trường trẻ, cởi mở, sẵn sàng tiếp thu cái mới, đồng thời chú trọng vào việc phát triển nhân tài.

Được làm việc cùng đội ngũ số 1 Việt Nam trong mảng STEAM cho khối mầm non và sau đó là K12: nhân sự tại TEKY là những người đang tạo và dẫn dắt xu hướng STEAM cho K12 ở Việt Nam

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại và giàu ý nghĩa xã hội

Con CBNV được học miễn phí các khóa học ông nghệ tại TEKY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

