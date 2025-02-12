Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Jinsei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Thương hiệu thực phẩm chức năng 55 năm kinh nghiệm AFC đến từ Nhật Bản cần tuyển vị trí Trưởng phòng Digital Marketing làm việc tại đường Hồng Tiến, Long Biên, Hà Nội, cụ thể:

1. Xây dựng chiến lược Digital Marketing và Thương mại Điện tử:

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch tiếp thị số trên các nền tảng như Google, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, và các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop).

- Định hướng và thực hiện chiến lược tăng trưởng doanh số trên các kênh TMĐT và mạng xã hội.

2. Quản lý hoạt động trên các sàn TMĐT và TikTok Shop:

- Quản lý và tối ưu hóa hiệu suất gian hàng, từ hình ảnh sản phẩm đến quảng cáo nội sàn (Sponsored Ads, Flash Sale, TikTok Ads).

- Lên kế hoạch chiến lược cho các chương trình khuyến mãi, livestream bán hàng, và các hoạt động tương tác trên TikTok Shop.

3. Sản xuất nội dung số (Content & Video):

- Chỉ đạo sản xuất nội dung sáng tạo: bài viết, video ngắn, hình ảnh, infographic, và livestream.

- Định hướng nội dung theo xu hướng, phù hợp với từng nền tảng (TikTok, Facebook, Instagram) và đảm bảo đồng bộ thông điệp thương hiệu.

- Quản lý và giám sát các buổi livestream bán hàng, tăng cường tương tác với khách hàng qua video trực tiếp.

4. Quản lý ngân sách và đánh giá hiệu quả: