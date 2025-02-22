Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Digi Fnb làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Tầng 5, 669 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng., Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Xây dựng chiến lược nội dung, chiến lược từ khóa và link building giúp tăng thứ hạng website Công ty trên

các trang tìm kiếm chính.

- Lên kế hoạch và triển khai nội dung SEO trên website và các nền tảng khác.

- Nghiên cứu từ khóa và xu hướng tìm kiếm của người dùng. Phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO.

- Viết bài, chỉnh sửa nội dung, tối ưu hóa từ khóa, hình ảnh, và các yếu tố liên quan đến SEO.

- Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc, đưa ra đề xuất cải thiện hiệu quả SEO

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 6 tháng trở lên.

- Có khả năng nghiên cứu và phân tích tốt.

- Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm.

- Luôn cập nhật thông tin, kiến thức mới nhất về SEO.

- Hòa đồng, nhiệt huyết và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Digi Fnb Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 6-8 triệu/tháng.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển bản thân.

- Được đào tạo kỹ năng chuyên sâu và làm việc với những chuyên gia đầu ngành.

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc, được hưởng 12 ngày phép năm.

- Có cơ hội thăng tiến: Nhân viên chính thức (sau 2 tháng thử việc Fulltime) - Team Leader (6 tháng - 1 năm).

- Review lương 2 lần/năm.

- Môi trường làm việc tự do, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Digi Fnb

