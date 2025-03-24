Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH NHA KHOA HIROMI làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH NHA KHOA HIROMI làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

HỘ KINH DOANH NHA KHOA HIROMI
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
HỘ KINH DOANH NHA KHOA HIROMI

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HỘ KINH DOANH NHA KHOA HIROMI

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 154, đường 30/4, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phối hợp với đội ngũ Marketing xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing Digital cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược Marketing phù hợp.
Quản lý và tối ưu hóa các kênh Marketing Digital như: SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, Zalo, TikTok,...), Email Marketing.
Tạo nội dung hấp dẫn và thu hút trên các kênh Marketing Digital.
Theo dõi, phân tích hiệu quả của các chiến dịch Marketing Digital và báo cáo kết quả.
Quản lý ngân sách Marketing Digital và tối ưu hóa chi phí.
Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện online để tăng độ nhận diện thương hiệu và doanh số.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp Marketing.
Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực Marketing Digital.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về Marketing Digital và các kênh Marketing online.
Có khả năng viết nội dung hấp dẫn và sáng tạo.
Khả năng phân tích số liệu và báo cáo hiệu quả công việc.
Có kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ Marketing Digital như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Ads Manager, ...
Nắm vững các nguyên tắc SEO cơ bản.
Có tinh thần học hỏi và cập nhật kiến thức liên tục.
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại HỘ KINH DOANH NHA KHOA HIROMI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, tết.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NHA KHOA HIROMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH NHA KHOA HIROMI

HỘ KINH DOANH NHA KHOA HIROMI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 154,đường 30/4, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

