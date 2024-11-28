Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 162 Đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Xây dựng nội dung bài viết trên các nền tảng mạng xã hội, website

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing Online trên các kênh: Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email Marketing, Social Media Marketing,...

Quản lý và cập nhật nội dung website, mạng xã hội của công ty.

Hỗ trợ các hoạt động Marketing Offline khi cần thiết.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Digital Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing.

Nắm vững các kiến thức về SEO, Google Ads, Facebook Ads, Email Marketing, Social Media Marketing,...

Có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng cơ bản các phần mềm: Google Analytics, Google Search Console, Facebook Ads Manager, Canva, Photoshop,...

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC SÀI GÒN

