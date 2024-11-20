Tuyển Digital Marketing Hộ kinh doanh Mắt Kính Tâm Đức làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing Hộ kinh doanh Mắt Kính Tâm Đức làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 12 Triệu

Hộ kinh doanh Mắt Kính Tâm Đức
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Hộ kinh doanh Mắt Kính Tâm Đức

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Hộ kinh doanh Mắt Kính Tâm Đức

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Góp phần vào quá trình xây dựng và vận hành các chiến dịch marketing toàn diện (online và offline) giúp nâng cao nhận thức về hình ảnh, thương hiệu và dịch vụ của Công ty.
Phối hợp với các bộ phận để lên ý tưởng, kế hoạch cho các content (bài viết, ảnh, video, banners, các thiết kế nói chung...), triển khai nghiên cứu và tìm kiếm content.
Viết các content cho các kênh marketing khác nhau (ad content, social media content, web content/SEO, POSM,...); thiết kế/chỉnh sửa hình ảnh, video, banners, bài đăng,... nhằm quảng bá thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm.
Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch digital marketing qua các kênh quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads,...)
Quản lý các hoạt động trên các tài khoản social media và website, phân tích số liệu, dữ liệu từ traffic để tối ưu hóa nội dung và chi phí, nâng cao chất lượng data.
Tham gia lập kế hoạch, tổ chức và vận hành các chiến dịch marketing offline (sự kiện giáo dục, hội thảo,...)
Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu đối thủ để đề xuất các phương án, định hướng marketing hiệu quả; lập kế hoạch, thực hiện và duy trì liên kết với các đối tác nhằm tăng cường nguồn khách hàng và doanh thu.
Lập báo cáo và lên kế hoạch định kỳ, phối hợp với các bộ phận khác thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu Công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân hoặc cao hơn các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Kinh doanh,... hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm về Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chuỗi bán lẻ.
Có kinh nghiệm digital marketing, đạt được hiệu quả cao trong việc chạy quảng cáo Facebook, Google, TikTok...
Có kinh nghiệm viết content, nhạy bén với các xu hướng online; có kỹ năng quay chụp và thiết kế/edit tốt là lợi thế.
Khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt, có trách nhiệm, sáng tạo và cởi mở.
Kỹ năng: Phân tích và tổng hợp; Lập kế hoạch; Quản trị; Giao tiếp hiệu quả.
Phẩm chất: Nhanh nhẹn, tư duy logic; Chỉn chu, cẩn thận và có trách nhiệm; Có tính tuân thủ quy trình, quy định; Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Hộ kinh doanh Mắt Kính Tâm Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 vnđ - 12.000.000 vnđ.
Thưởng KPI, thưởng dự án nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp thoải mái.
Các chế độ theo luật lao động ( BHYT, BHTN, BHXH,..)
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực.
Du lịch trong và ngoài nước định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Mắt Kính Tâm Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Mắt Kính Tâm Đức

Hộ kinh doanh Mắt Kính Tâm Đức

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 155 Nguyễn Thái Bình, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

