Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng)
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng)

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng)

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Số 200 Quốc Lộ 20, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại, khuyến mãi, quảng cáo, PR, event, hội chợ, họp báo, chăm sóc khách hàng ,.. nhằm nâng cao hình ảnh và phát triển thương hiệu.
Lập kế hoạch, quản lý trình quảng cáo fanpage, OA, zalo, website,….đảm bảo hiệu quả tốt nhất và tối ưu ngân sách.
Phối hơp với Phòng Kinh doanh xây dựng kế hoạch, lập ngân sách marketing, đảm bảo thực hiện theo kế hoạch và tối ưu ngân sách được duyệt.
Thu thập thông tin thị trường, khách hàng, nhu cầu khách hàng, khả năng khách hàng,… để đề xuất phương án marketing phù hợp.
Quản lý các trang fanpage, website, mạng xã hội của công ty.
Làm việc với bộ phận Marketing nhà máy, đảm bảo các hoạt động, sự kiện được sự đồng ý và thống nhất từ nhà máy. Chịu trách nhiệm báo cáo, cập nhật tình hình marketing theo yêu cầu từ nhà máy.
Thực hiện đăng ký chương trình khuyến mãi với Sở Công thương.
Thu thập thông tin thị trường, khách hàng, nhu cầu khách hàng, khả năng khách hàng,…để đề xuất phương án marketing phù hợp
Thực hiện báo cáo công việc theo tuần và theo yêu cầu của GĐKD, ban TGĐ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên;
Có kinh nghiệm trong việc viết content, làm thiết kế, Digital Marketing.
Ưu tiên có kinh nghiệm marketing tổng hợp.
Có kỹ năng về làm báo cáo, xử lý số liệu.

Tại Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực;
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ;
Khám sức khỏe, chăm sóc sức khỏe định kỳ;
Chế độ nghỉ 12 ngày phép có lương/ năm;
Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ định kỳ;
Các chế độ khác: Cấp phát đông phục, thưởng tháng 13, Lễ, Tết, Nghỉ lễ, sinh nhật, thưởng cuối năm, du lịch, team building,..
Môi trường làm việc năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng)

Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 200 Quốc Lộ 20, TT Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng; 423 Phan Đình Phùng, Phường 02, Đà Lạt, Lâm Đồng; 51B Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng;

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

