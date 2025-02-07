Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch Digital Marketing, triển khai, theo dõi và báo cáo chiến dịch quảng cáo sản phẩm và hình ảnh thương hiệu trên các nền tảng.

- Xây dựng và quản lý tối ưu hóa các kênh quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook, Tiktok, E-com, Youtube, Zalo, Email Marketing...).

- Lập kế hoạch, triển khai chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua SEO/SEM, Online Advertising, Affiliate Marketing,.... - bao gồm thử nghiệm, triển khai và đánh giá kết quả.

- Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.

- Phân tích và báo cáo hiệu quả hoạt động truyền thông Digital Marketing, từ đó đưa ra đề xuất nâng cao chất lượng truyền thông Digital Marketing.

- Update các xu hướng truyền thông mới.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và công ty.