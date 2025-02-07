Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam
- Hà Nội: The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Lập kế hoạch Digital Marketing, triển khai, theo dõi và báo cáo chiến dịch quảng cáo sản phẩm và hình ảnh thương hiệu trên các nền tảng.
- Xây dựng và quản lý tối ưu hóa các kênh quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook, Tiktok, E-com, Youtube, Zalo, Email Marketing...).
- Lập kế hoạch, triển khai chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua SEO/SEM, Online Advertising, Affiliate Marketing,.... - bao gồm thử nghiệm, triển khai và đánh giá kết quả.
- Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.
- Phân tích và báo cáo hiệu quả hoạt động truyền thông Digital Marketing, từ đó đưa ra đề xuất nâng cao chất lượng truyền thông Digital Marketing.
- Update các xu hướng truyền thông mới.
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và công ty.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương (lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, digital marketing);
1 năm
- Am hiểu về Digital Marketing và các công cụ Google Ads, Facebook Ads, Viral Video, e-Marketing…, có kinh nghiệm quản lý website;
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI