Tuyển Digital Marketing Risen Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

JOR RESPONSIBILITIES

1.Responsible for legal regulatory issues of the Company.

Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý và quy định của Công ty.

2.Participate in drafting contracts and documents issued and signed by the Company, checking the legality and legality for the Company's transactions.

Tham gia soạn thảo các hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với các văn bản đó.

3.Advise and advise the Board of Directors on the law.

Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về pháp luật.

4.Research, regularly and promptly update changes in laws, circular, ects relates to production and business activities of Company.

Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên, kịp thời các thay đổi của pháp luật, thông tư, luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.Check the system the system of policies and ensure that the issuance and implementation of the Company’s policies are consistent with the provisions.

Kiểm tra hệ thống chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực hiện các chính sách của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành.

6.Manage legal documents and files, resolve arising legal issues of the Company.