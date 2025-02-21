Tuyển Digital Marketing Risen Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Risen Vietnam CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Risen Vietnam CO., LTD

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Risen Vietnam CO., LTD

Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi City

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 1,000 USD

JOR RESPONSIBILITIES
1.Responsible for legal regulatory issues of the Company.
Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý và quy định của Công ty.
2.Participate in drafting contracts and documents issued and signed by the Company, checking the legality and legality for the Company's transactions.
Tham gia soạn thảo các hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với các văn bản đó.
3.Advise and advise the Board of Directors on the law.
Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về pháp luật.
4.Research, regularly and promptly update changes in laws, circular, ects relates to production and business activities of Company.
Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên, kịp thời các thay đổi của pháp luật, thông tư, luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
5.Check the system the system of policies and ensure that the issuance and implementation of the Company’s policies are consistent with the provisions.
Kiểm tra hệ thống chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực hiện các chính sách của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành.
6.Manage legal documents and files, resolve arising legal issues of the Company.

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Risen Vietnam CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Risen Vietnam CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Risen Vietnam CO., LTD

Risen Vietnam CO., LTD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

