Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- ngõ 75 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Quản lý các Fanpage bao gồm: nội dung, ý tưởng nội dung, hình ảnh…
- Lên kế hoạch chi tiết cho Fanpage được giao
- Xây dựng nội dung, viết bài chăm sóc Page
- Quản lý, seeding hội nhóm/ bài viết trên nền tảng fanpage
- Chịu trách nhiệm phối hợp và sản xuất nội dung truyền thông như bài viết, ý tưởng…
- Viết bài PR theo yêu cầu
- Tham gia xây dựng và lập kế hoạch Marketing cùng phòng ban,
- Chịu trách nhiệm về kết quả tạo ra

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học cao đẳng các ngành truyền thông, báo chí, content marketing
- Có kiến thức căn bản về Marketing, thị trường
- Có ý tưởng sáng tạo tốt
- Khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực marketing, truyền thông báo chí, thương hiệu
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Yêu tiên các bạn có kinh nghiệm viết bài về lĩnh vực thẩm mỹ
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến thêm.
- Các chế độ phúc lợi theo quy định.
- Được đào tạo phát triển bản thân.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, lương tháng 13… và các chế độ phúc lợi khác tại Công ty theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ninh Thuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

