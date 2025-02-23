Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 1A Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
– Phân tích Insight khách hàng mục tiêu;
– Lập kế hoạch và triển khai tiếp thị trên kênh Digital như: SEM, SEO, Google Adwords, Facebook Ads, Social media…..;
– Xây dựng hệ thống Landingpage tạo phễu khách hàng tiềm năng;
– Theo dõi và đo lường tỉ lệ chuyển đổi;
– Báo cáo kết quả theo tuần/tháng/quý/năm.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp cao đẳng, đại học; ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, CNTT hoặc chuyên ngành liên quan;
– Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm Digital Marketing;
– Sáng tạo mẫu quảng cáo online;
– Thành thạo công cụ Digital như: Google Analytics, Google Webmaster, Facebook Analytics,…
– Hoạt động sôi nổi trong các Group về Facebook Ads, Marketing online là một lợi thế;
– Có kiến thức marketing căn bản;
– Thành tạo tin học văn phòng (Word, Excel) và am hiểu internet, mạng xã hội.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì
– Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
– Thưởng hiệu quả làm việc lên đến 2 tháng lương;
– Làm việc từ Thứ 2 – sáng thứ 7, ca làm việc linh hoạt;
– Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
– Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, tiệc cuối năm, và các hoạt động thú vị khác trong năm;
– Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp dành cho Level 3-3 trở lên theo quy định của công ty;
– Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;
– Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại;
– Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
