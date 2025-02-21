Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GLOBAL
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 7 Triệu
1.Nghiên cứu thị trường và đưa ra đề xuất
2. Quảng cáo
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng về quảng cáo Tiktok
Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hàng tháng không giới hạn bao gồm lương cứng thoả thuận khi phỏng vấn từ 6.000.000- 8.000.000 tuỳ năng lực + thưởng hiệu suất dựa trên kết quả thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI