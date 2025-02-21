Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 75 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

- Quản lý team ADS theo yêu cầu của BLĐ

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook ADS chi tiết phù hợp với chiến dịch Marketing của Công ty;

- Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook và các kênh Social Marketing theo ngân sách được duyệt;

- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;

- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thái độ tốt: Chăm chỉ, cầu thị, trung thực, tích cực.

- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

- Kinh nghiệm chạy FB Ads từ 6 tháng trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy Spa, thẩm mỹ, VPCS, ...

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết theo Luật lao động.

- Được tham gia các khoá đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn.

- Tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm và phát triển bản thân.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin