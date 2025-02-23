Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YANGOO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, tòa Detech Tower 2, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm vận hành các tài khoản video ngắn, phân tích dữ liệu và phản hồi, xây dựng các phương pháp vận hành hiệu quả để nâng cao sự hoạt động của người dùng, tăng số lượng người theo dõi.

Chịu trách nhiệm vận hành các kênh phương tiện truyền thông mới, nâng cao hiệu quả lượt xem video ngắn và số lượng người theo dõi trên nền tảng, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, đạt được hiệu quả kéo khách.

Tham gia và phối hợp chia sẻ ý tưởng sáng tạo video, lên kế hoạch nội dung, viết kịch bản, sau đó đưa ra các vấn đề và đề xuất liên quan đến quy trình quay video, sản xuất hậu kỳ và phong cách cắt ghép.

Chịu trách nhiệm công việc phân tích dữ liệu, giám sát hiệu quả quảng bá video ngắn hàng ngày, phân tích và tổng kết dữ liệu về hiệu suất ý tưởng quảng cáo, không ngừng tối ưu hóa hiệu quả quảng bá, cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho các kế hoạch marketing mới.

Khám phá và phát triển các xu hướng hot hiện tại, nghiên cứu và phân tích thói quen sử dụng, đặc điểm xem của người dùng trên nền tảng, phân tích hành vi và sở thích của người dùng dựa trên nhu cầu của họ.

Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc các chuyên ngành liên quan, ưu tiên ứng viên có chuyên ngành Marketing.

Có hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm edit quay dựng video.

Am hiểu cơ chế vận hành của các nền tảng video và các phương pháp quảng bá, quen thuộc với sản xuất và biên tập video hậu kỳ, thành thạo sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp như AE, PR…

Có khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, giao tiếp rõ ràng, tư duy logic tốt, có tính chủ động cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YANGOO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 – 15.000.000/tháng.

Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày.

Thưởng chuyên cần 330.000/tháng.

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YANGOO VIỆT NAM

