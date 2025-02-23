Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 ngõ 26 Đỗ Quang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Công việc chính (70%)

Nghiên cứu từ khóa, hỗ trợ tối ưu website.

Hỗ trợ báo cáo, đo lường hiệu suất chiến dịch.

Xây dựng và phát triển hệ thống trang fanpage, kênh TikTok theo kế hoạch đã đề ra để đạt được mục tiêu đã đề xuất.

Xây dựng nội dung videos trên các kênh để phát triển tệp khách hàng tiềm năng.

Tương tác, chăm sóc tệp khách hàng tiềm năng trên các kênh: Facebook, Tiktok, Zalo, Website,..

Thực hiện lên ý tưởng, sản xuất nội dung, và chạy quảng cáo trên các kênh

2. Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ (20%)

Tham gia viết bài, hỗ trợ xây dựng nội dung cho các sự kiện nội bộ.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ và văn hóa doanh nghiệp

3. Nhiệm vụ khác (10%)

Hỗ trợ các công việc phát sinh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan.

Đam mê Digital Marketing, chủ động, ham học hỏi.

Hiểu biết cơ bản về Facebook Ads, Google Ads, SEO.

Thành thạo Excel, Google Sheets, biết phân tích số liệu là lợi thế.

Biết sử dụng Google Analytics, Meta Business Suite là điểm cộng.

Có kỹ năng viết nội dung, chỉnh sửa ảnh (Canva, Photoshop) là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite) Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp (2-3 triệu)

Thưởng: Lễ Tết, Thưởng kết quả kinh doanh,…

Phúc lợi khác: nghỉ phép theo Luật, quà tặng các dịp Lễ Tết, sinh nhật,…

Tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding của công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Địa điểm làm việc: số 11 ngõ 26 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc

T2 – sáng T7

Sáng 8h – 12h. Chiều 13h30 – 17h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin