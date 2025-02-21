Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Sapo Enterprise là một dự án chủ lực trong chiến lược 5 năm của Sapo hướng tới mục tiêu IPO năm 2027.

Sapo Enterprise là đội ngũ những người tiên phong, khai phá những bài toán khó về phát triển kênh bán và quản lý bán hàng đa kênh. Chính thức thành lập từ 1/2023, chúng tôi đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc tư vấn và triển khai thành công các giải pháp website, social commerce, mobile app và omnichannel tiên tiến nhất cho 100+ doanh nghiệp vừa và lớn với những cái tên tiêu biểu như Vinamilk, Tupperware, Inochi, Elly.vn, Dirty Coins, Yody, Forever Bedding, Nhã Nam, ADC Book, Rạng Đông, Coway Vina, 30 Shine, Lug.vn, Elly, Viglacera, v.v.... Không giống như một công ty công nghệ lớn truyền thống, làm việc tại Sapo Enterprise, bạn không phải là một bánh răng trong một cỗ máy. Và không giống như một công ty khởi nghiệp, bạn không phải lo lắng về việc tồn tại của dự án. Bạn có đủ nguồn lực về thương hiệu, sản phẩm/giải pháp, công nghệ, v.v… để thử nghiệm và hiện thực hóa các dự án và ý tưởng mới.

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm và kết nối, khai thác khách hàng doanh nghiệp tiềm năng; lập kế hoạch hành động bám sát kế hoạch kinh doanh chung của team và phương án tiếp cận khách hàng mục tiêu.

- Nghiên cứu các bài toán, thực hiện gọi điện, gửi email hay gặp gỡ trực tiếp để để xác thực nhu cầu và đề xuất giải pháp cho khách hàng tiềm năng.

- Present / Demo / Showcase / POC / Pilot để thuyết phục và chứng minh độ phù hợp và khả năng đáp ứng của giải pháp.