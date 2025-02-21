Tuyển Digital Marketing Prudential Vietnam Assurance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Job Purpose / Mục tiêu vị trí

This role is accountable for successfully execution of the PVA Urbanization strategies as well as achievement of the PRUVenture business objectives. The job holder is expected to manage a team of PruPlanners including recruitment, coaching and sharing, daily monitor to support their daily business activities. The BDM needs to understand thoroughly internal relevant operational process and has a capability to develop business for his/her own team.

Vị trí này có trách nhiệm triển khai chiến lược kinh doanh tập trung phát triển khách hàng thành thị của công ty cũng như hoàn thành mục tiêu kinh doanh của The PRUVenture. Vị trí Quản lý Kinh doanh Kênh PRUVenture quản lý đội ngũ Chuyên viên hoạch định tài chính (Pru-Planner) bao gồm việc tuyển dụng, huấn luyện, chia sẻ và giám sát để hỗ trợ họ các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Quản lý kinh doanh Kênh PRUVenture cần phải hiểu rõ các quy trình vận hành nội bộ có liên quan và có năng lực để phát triển đội nhóm của mình.

Job Responsibilities / Phạm vi công việc

Business Development

Phát triển kinh doanh

• Build & implement business action plan (quaterly/ monthly/weekly) for delegated sales team following the PRUVenture strategy & direction.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động kinh doanh (quý/ tháng/tuần) cho đội nhóm kinh doanh được phân công theo định hướng và chiến lược của The PRUVenture.