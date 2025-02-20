Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 30, ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. MỤC TIÊU
Đóng góp cùng doanh nghiệp đạt mục tiêu Marketing trên nền tảng Tiktok: tăng mức độ nhận biết, tăng trưởng doanh thu.
Tối ưu hoạt động Marketing: đảm bảo mức chi phí Ads/Doanh thu ổn định, quản lý ngân sách hiệu quả.
2. NHIỆM VỤ CHÍNH
Nghiên cứu & cập nhật:
Nghiên cứu chi tiết thông tin về sản phẩm, thương hiệu, khách hàng.
Cập nhật các xu hướng Marketing, Content, Kỹ thuật mới trên nền tảng Tiktok và các nền tảng liên quan.
Cập nhật kịp thời các chính sách Quảng cáo trên nền tảng Tiktok.
Triển khai chiến dịch quảng cáo:
Thiết lập chiến dịch quảng cáo: order content + media, lên content chi tiết, lựa chọn đối tượng và set camp lên các trang, nhóm.
Tối ưu chiến dịch quảng cáo: Lựa chọn phương pháp test camp phù hợp.
Phân tích & tối ưu:
Phân tích chỉ số quảng cáo: Doanh số, Me/Re, CPL, ... để xác định vấn đề và giải pháp tối ưu.
Tối ưu hiệu quả quảng cáo.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi, Giới tính: Nữ/Nam/LGBT; độ tuổi từ 2002 - 1996.
1. Độ tuổi, Giới tính:
Bằng cấp: Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành nghề tương tự.
2. Bằng cấp:
3. Kinh nghiệm:
Từ 1 năm kinh nghiệm tương đương (Tiktok Ads).
Ưu tiên từng chạy sản phẩm hóa mỹ phẩm.
4. Kiến thức chuyên môn:
Có tư duy tốt về Marketing nói chung.
Có kiến thức về nền tảng Tiktok, chính sách QC trên Tiktok.
Có tư duy sáng tạo, có thể phối hợp với Media và Content order ảnh, video.
Có khả năng phân tích số liệu nhằm nhận định, từ đó đề xuất giải pháp tối ưu hiệu quả QC.
Khả năng nghiên cứu hoặc nhạy bén với thị trường, cập nhật các xu hướng MKT mới.
Thái độ, Tính cách: Nhanh nhẹn, trách nhiệm, ham học hỏi, bám đuổi mục tiêu.
5. Thái độ, Tính cách:

Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:
Lương cứng từ 8.000.000 VND - 12.000.000 VND/tháng.
8.000.000 VND - 12.000.000 VND
Commission theo hiệu suất theo kết quả công việc - thu nhập up to 30M++.
up to 30M++.
Phụ cấp ăn trưa.
2. Ngoài thu nhập:
Thời gian làm việc 7.5h/ngày, làm việc online sáng thứ bảy.
Cơ hội kết nối với nhiều KOLs lớn trong ngành: Quang Linh, Lôi con, Hằng Du Mục,...
Quỹ đào tạo 3.000.000 VNĐ/năm dành cho nhân sự làm việc 06 tháng trở lên.
Được xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng về thu nhập và vị trí, phù hợp với mong muốn và thế mạnh.
Review lương 2 lần/năm dựa vào năng lực thực tế.
Teambuilding 01 lần/năm. Chế độ nhân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật: tham gia BHXH, 12 ngày phép năm, nghỉ lễ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 30, ngõ 80 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

