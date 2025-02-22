Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch (quản lý và phân bổ ngân sách) và triển khai các chiến dịch Ads trên kênh được phân công (Facebook, Tiktok, Google,....)
- Theo dõi, đo lường và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh quảng cáo và đưa ra các giải pháp tối ưu ngân sách quảng cáo
- Định hướng content quảng cáo; kết hợp với team Social, Content, Design sáng tạo ra nội dung hiệu quả để chạy quảng cáo kết quả tốt
- Cập nhật các kỹ thuật, các xu hướng quảng cáo mới để áp dụng vào việc vận hành quảng cáo
- Tham gia nghiên cứu, phát triển các dự án mới của công ty
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học . . .
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong chạy quảng cáo trên các kênh: Facebook/ Google/ Tiktok...
- Có kinh nghiệm làm việc trong các mảng giáo dục, bán hàng trên các trang thương mại điện tử là một lợi thế.
- Tư duy/ kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 7 - 15 triệu.
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, được đi du lịch, tham gia team building
- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ, thưởng lễ Tết theo quy định của công ty
- Được định hướng lộ trình phát triển nghề nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tòa nhà 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, HN // HCM: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

