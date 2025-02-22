Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

- Lên kế hoạch (quản lý và phân bổ ngân sách) và triển khai các chiến dịch Ads trên kênh được phân công (Facebook, Tiktok, Google,....)

- Theo dõi, đo lường và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh quảng cáo và đưa ra các giải pháp tối ưu ngân sách quảng cáo

- Định hướng content quảng cáo; kết hợp với team Social, Content, Design sáng tạo ra nội dung hiệu quả để chạy quảng cáo kết quả tốt

- Cập nhật các kỹ thuật, các xu hướng quảng cáo mới để áp dụng vào việc vận hành quảng cáo

- Tham gia nghiên cứu, phát triển các dự án mới của công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học . . .

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong chạy quảng cáo trên các kênh: Facebook/ Google/ Tiktok...

- Có kinh nghiệm làm việc trong các mảng giáo dục, bán hàng trên các trang thương mại điện tử là một lợi thế.

- Tư duy/ kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới;

Quyền Lợi

- Thu nhập: Từ 7 - 15 triệu.

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, được đi du lịch, tham gia team building

- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ, thưởng lễ Tết theo quy định của công ty

- Được định hướng lộ trình phát triển nghề nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.