Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 2000 Triệu

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp tối ưu cho các kênh quảng cáo để đạt mục tiêu doanh số.

- Setup và theo dõi các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads... cho các sản phẩm 18+, VPCS. (Mạnh về Facebook Ads)

- Lên ý tưởng content hình ảnh và video quảng cáo sản phẩm chỉnh sửa (Fanpage, Website ...) cho quảng cáo. Đưa ra đề xuất sản phẩm, Combo sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Phân bổ và kiểm soát ngân sách Marketing cho nền tảng ads, đảm bảo trong ngân sách được duyệt.

- Theo dõi, đo lường, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh các chiến dịch quảng cáo.

- Cập nhật các kỹ thuật, các xu hướng quảng cáo mới để áp dụng vào việc vận hành quảng cáo.

-Trực tiếp đào tạo hướng dẫn các bạn nhân viên các kỹ thuật chạy. Thiết lập mục tiêu doanh số & KPI cho Team.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý