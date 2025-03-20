Tuyển Digital Marketing Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: FPT Polytechnic

- 193 Đỗ Văn Thi, Phường Hiệp Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Digital Marketing
Thực hiện các công việc về quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định của FPT Polytechnic.
Tham gia các hoạt động chuyên môn: Họp chuyên môn, Workshop, hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH,…
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của Bộ môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Thương mại điện tử, Marketing, Quản trị Kinh doanh,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng, có sản phẩm dự án thực tế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế về Digital Marketing
Tác phong chuẩn mực, năng lực chuyên môn tốt
Có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy sáng tạo
Nhiệt tình, yêu thích công việc giảng dạy.

Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

