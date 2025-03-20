Tuyển Digital Marketing Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: FPT Polytechnic
- 193 Đỗ Văn Thi, Phường Hiệp Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Digital Marketing
Thực hiện các công việc về quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định của FPT Polytechnic.
Tham gia các hoạt động chuyên môn: Họp chuyên môn, Workshop, hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH,…
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của Bộ môn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Thương mại điện tử, Marketing, Quản trị Kinh doanh,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng, có sản phẩm dự án thực tế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế về Digital Marketing
Tác phong chuẩn mực, năng lực chuyên môn tốt
Có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy sáng tạo
Nhiệt tình, yêu thích công việc giảng dạy.
Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
