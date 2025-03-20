Tuyển Digital Marketing Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: FPT Polytechnic - 193 Đỗ Văn Thi, Phường Hiệp Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Digital Marketing

Thực hiện các công việc về quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định của FPT Polytechnic.

Tham gia các hoạt động chuyên môn: Họp chuyên môn, Workshop, hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH,…

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của Bộ môn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Thương mại điện tử, Marketing, Quản trị Kinh doanh,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng, có sản phẩm dự án thực tế

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế về Digital Marketing

Tác phong chuẩn mực, năng lực chuyên môn tốt

Có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy sáng tạo

Nhiệt tình, yêu thích công việc giảng dạy.

Quyền Lợi

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển

