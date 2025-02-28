Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Cà Phê Năm Giây làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Phường Trảng Dài,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Sử dụng AI và các công cụ hỗ trợ để tạo nội dung đa dạng (bài viết, hình ảnh, video, chatbot, v.v.)

- Xây dựng và tối ưu nội dung phù hợp với chiến lược marketing và SEO

- Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng AI và nội dung số để cải thiện chất lượng sản phẩm

- Phối hợp với các bộ phận khác (Design, SEO, Social Media) để triển khai nội dung hiệu quả

- Kiểm soát chất lượng nội dung AI tạo ra, chỉnh sửa và tối ưu theo yêu cầu

- Phát triển và tối ưu quy trình sản xuất nội dung bằng AI nhằm nâng cao hiệu suất

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong việc tạo nội dung số (content marketing, copywriting, video script, v.v.)

- Hiểu biết về công nghệ AI trong sáng tạo nội dung

- Thành thạo các công cụ AI hỗ trợ tạo nội dung và chỉnh sửa (Canva, Adobe, CapCut, v.v.)

- Có kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo và tư duy logic

- Hiểu biết về SEO, Social Media và các kênh Digital Marketing là một lợi thế

- Khả năng làm việc nhóm, tư duy phản biện và cập nhật xu hướng nhanh

Tại Công Ty TNHH MTV Cà Phê Năm Giây Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15-20 tr/tháng(Có thể cao hơn tùy năng lực), lương cơ bản 8tr - 13tr dựa trên kinh nghiệm thực tế

- Thưởng hiệu suất KPI

- Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

- Hỗ trợ các thiết bị, phần mềm cần thiết để làm việc

- Được chủ động triển khai các công việc của mình

- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Cà Phê Năm Giây

