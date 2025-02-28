Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Cà Phê Năm Giây làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH MTV Cà Phê Năm Giây
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH MTV Cà Phê Năm Giây

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Phường Trảng Dài,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Sử dụng AI và các công cụ hỗ trợ để tạo nội dung đa dạng (bài viết, hình ảnh, video, chatbot, v.v.)
- Xây dựng và tối ưu nội dung phù hợp với chiến lược marketing và SEO
- Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng AI và nội dung số để cải thiện chất lượng sản phẩm
- Phối hợp với các bộ phận khác (Design, SEO, Social Media) để triển khai nội dung hiệu quả
- Kiểm soát chất lượng nội dung AI tạo ra, chỉnh sửa và tối ưu theo yêu cầu
- Phát triển và tối ưu quy trình sản xuất nội dung bằng AI nhằm nâng cao hiệu suất

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong việc tạo nội dung số (content marketing, copywriting, video script, v.v.)
- Hiểu biết về công nghệ AI trong sáng tạo nội dung
- Thành thạo các công cụ AI hỗ trợ tạo nội dung và chỉnh sửa (Canva, Adobe, CapCut, v.v.)
- Có kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo và tư duy logic
- Hiểu biết về SEO, Social Media và các kênh Digital Marketing là một lợi thế
- Khả năng làm việc nhóm, tư duy phản biện và cập nhật xu hướng nhanh

Tại Công Ty TNHH MTV Cà Phê Năm Giây Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15-20 tr/tháng(Có thể cao hơn tùy năng lực), lương cơ bản 8tr - 13tr dựa trên kinh nghiệm thực tế
- Thưởng hiệu suất KPI
- Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
- Hỗ trợ các thiết bị, phần mềm cần thiết để làm việc
- Được chủ động triển khai các công việc của mình
- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Cà Phê Năm Giây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 70, Tổ 19, Khu phố 5, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

